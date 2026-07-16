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Sfumate - per motivi diversi - le piste Palestra e Khalaili, l'Inter si è rimessa alla ricerca di un nuovo esterno destro che possa raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries. Secondo La Gazzetta dello Sport, il nome che in questi giorni sta raccogliendo maggiori consensi è quello di Djed Spence, classe 2000 di proprietà del Tottenham: "A Cristian Chivu piace (non ultimo, anche perché l'inglese può giocare su entrambe le fasce), elemento utile a ribadire quanto allenatore e squadra mercato siano sempre e comunque in sintonia sugli obiettivi. E dal canto suo Spence non sarebbe affatto dispiaciuto di tornare in Italia".

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"Il Tottenham lo valuta non meno di 35 milioni ma questa cifra - di 10 milioni superiore a quella per cui l'Inter aveva chiuso l'affare Khalaili, poi naufragato in fase di visite - non ha spaventato i nerazzurri che con gli Spurs hanno iniziato a dialogare. E i contatti proseguono".