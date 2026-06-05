"Nel calciomercato, nelle trattative tra società e in quelle con i calciatori stessi, anche in quelle più lunghe ed estenuanti, alla fine viene spesso fuori un dettaglio che fa saltare il banco. Una promessa, un’intenzione, qualcosa capace di far pendere la bilancia dalla propria parte. Nel caso dell’Inter, il più grande assist nella trattativa con l’Atalanta per Palestra arriva… da Palestra stesso". Apre così La Gazzetta dello Sport il suo focus sul futuro di Marco Palestra , obiettivo numero uno di mercato dell'Inter: l'esterno di proprietà dell'Atalanta è corteggiatissimo in Premier League, ma la sua volontà è chiarissima.

Spiega la Rosea: "Perché l’esterno dei bergamaschi ha chiaramente manifestato la volontà di unirsi al gruppo di Chivu, declinando con cortesia apprezzamenti ed approcci (pur soltanto iniziali) arrivati da altrove . Un’intenzione chiarissima che in un certo senso complica un po’ i piani dell’Atalanta, che dalla cessione dell’esterno-rivelazione dello scorso campionato intende incassare il più possibile. La richiesta è ormai nota, va sfondato il muro dei 50 milioni, una cifra che per esempio il Newcastle pagherebbe sull’unghia in tempi rapidi. Se non fosse che Palestra la sua scelta l’ha già fatta: Italia, Serie A, Inter. Un dettaglio su cui la società di viale della Liberazione intende far leva, perché spesso è proprio la volontà dei protagonisti a dare una direzione precisa agli affari.

Marco Palestra non si sente ancora pronto per il grande salto in Premier League, vuole proseguire il proprio percorso di crescita nel campionato italiano e quindi l’idea è chiara. Il percorso di crescita va ultimato definitivamente in Serie A, prima di pensare ad altro. Il Newcastle può aspettare, come può attendere persino il Manchester City, altro club che non avrebbe problemi a versare nelle casse dell’Atalanta quanto richiesto dalla dirigenza nerazzurra. Enzo Maresca, destinato a diventare ufficialmente il successore di Guardiola in tempi rapidissimi, è un grande estimatore di Palestra. Gigio Donnarumma, in Nazionale, ha avviato il pressing per ritrovarsi l’ex Cagliari compagno anche a livello di club. E Palestra è senza dubbio lusingato dalle attenzioni dei top club. Ma il suo disegno resta chiaro: tornare a Milano. Un po’ più a nord rispetto a Buccinasco, quartiere in cui è nato e cresciuto, ma questo è. In attesa del rilancio decisivo dell’Inter. Che per non sprecare le buone intenzioni dell'esterno ed evitare la beffa inglese è chiamata ad accelerare i tempi", si legge.