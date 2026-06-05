Da Parma, a margine dell'evento di presentazione del calendario della prossima Serie A, le parole del presidente nerazzurro anche ai microfoni di FCINTER1908

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 giugno 2026 (modifica il 5 giugno 2026 | 20:02)

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, a margine dell'evento di presentazione dei calendari della Serie A per la stagione 2026-2027 ha parlato anche ai nostri microfoni. Questo è quanto ha detto il numero uno nerazzurro sul mercato e non solo.

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-Palestra-Dumfries?

Palestra è un giocatore dell'Atalanta, un talento e sono contento per la nostra Nazinale, è sulla bocca di tutti. Abbinarlo a noi forse è un po' troppo forzato, nel senso che noi abbiamo un'uscita in quel ruolo simile al suo, con Dumfries che si sta avvicinando al Real Madrid, ma diciamo che ad oggi siamo ancora in una fase preliminare per poter andare a chiudere l'operazione. Palestra è un nominativo che farebbe piacere a tanti club europei tra cui noi.

-Obiettivi dell'Inter della prossima stagione?

L'Inter è un grande club internazionale ed europeo, mondiale, è obbligato ogni volta in cui partecipa ad una competizione a raggiungere il massimo degli obiettivi e dare il massimo. Lo abbiamo fatto quest'anno e lo faremo l'anno prossimo. Ci sono giustamente dei competitor agguerriti forse più di noi. Ma faremo quello che è possibile per raggiungere traguardi come quelli che hanno raggiunto dalle squadre dell'Inter che hanno preceduto la nostra storia.

-Stankovic è tornato: ci sarà spazio nell'Inter o ci sarà spazio per il mercato?

Abbiamo fatto quest'operazione perché era quasi necessaria e dovuta. Quindi era una ricompra vera e propria: l'abbiamo esercitata perché ha fatto un grande campionato e una grande stagione anche in CL. È un giocatore che era importante tutelare da un punto di vista patrimoniale. Quello che succederà da un punto di vista concettuale lo vedremo più avanti. È prematuro ancora, affronteremo con calma la politica di evoluzione con il modello standard da qualche anno: andare ad individuare giovani importanti che possono crescere a livello patrimoniale e dare un contributo partendo sempre da una prerogativa. Lo zoccolo duro degli italiani riteniamo sia la prerogativa per poter tornare lontano.

-Sarà Josep Martinez il primo portiere l'anno prossimo?

Sì, sarà sicuro con noi dato che è un nostro portiere. Questa è competenza dell'allenatore. Rimarrà con noi sicuro.

-Rinnovo Chivu?

Intanto lui aveva un contratto con noi fino al 2027 e abbiamo raggiunto l'accordo che sarà ufficializzato nei prossimi giorni con felicità reciproca, dalla proprietà, da parte sua e da parte dei tifosi che ne hanno apprezzato qualità umane e professionali.

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato a Parma Daniele Vitiello)