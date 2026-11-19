L'Inter e Nike presentano la nuova Nike Air Force 1, una collaborazione speciale che porta per la prima volta sul mercato i codici estetici nerazzurri su una delle silhouette più iconiche e riconoscibili al mondo.

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Lo scrive in una nota il club nerazzurro che lancia il progetto "che estende al mondo lifestyle il concept creativo alla base della maglia Away 2026/27, ispirato all'immaginario del baseball americano e alla sua influenza sulla cultura sportiva e urbana".

Protagonisti del lancio della nuova Air Force 1 sono i calciatori Lautaro Martínez, Pio Esposito, Yann-Aurel Bisseck e le calciatrici Michela Cambiaghi e Benedetta Glionna.

"Attraverso il loro sguardo e il loro stile, il progetto racconta il legame tra calcio, moda e lifestyle, mondi capaci di contaminarsi e creare connessioni tra generazioni e community diverse. Riprendendo i codici estetici che caratterizzano la seconda maglia, la sneaker reinterpreta l'incontro tra cultura americana, immaginario milanese e identità nerazzurra attraverso lo stile distintivo di Air Force 1".

"Le iconiche pinstripes delle divise da baseball e il linguaggio visivo delle jersey statunitensi diventano elementi di ispirazione per un design che porta i colori e i simboli dell'Inter oltre il campo da gioco, estendendo il racconto avviato con il lancio della maglia Away. La nuova Air Force 1 si distingue per una tomaia in pelle dalla base bianca, arricchita da dettagli in Lyon Blue e Blue Void che riprendono la palette cromatica del secondo kit. Il doppio Swoosh e il rivestimento in webbing che avvolge la struttura della sneaker aggiungono profondità al design, mentre la linguetta presenta una lavorazione con motivo a righe gessate. Il legame con il Club emerge anche attraverso una serie di dettagli esclusivi: il logo dell'Inter, riproposto in versione monogramma come sulla maglia Away, è ricamato sul tallone di una delle due scarpe e riprodotto sulla tomaia attraverso un ulteriore dettaglio embossed, accompagnato da un Dubrae declinato in tre colori".

"A completare il design, il branding Nike e Inter sulla soletta interna riprende quello presente sui capi apparel della linea Away, rafforzando il legame tra i diversi elementi della collezione. La sneaker è inoltre accompagnata da un set di lacci aggiuntivi nelle due tonalità Lyon Blue e Blue Void, che riprendono i colori distintivi del modello e offrono ulteriori possibilità di personalizzazione".

Il progetto troverà espressione anche in un evento speciale presso Pizza Stella, realtà che interpreta a Milano la tradizione della pizza in stile newyorkese e che negli ultimi anni si è affermata come uno dei punti di riferimento più interessanti del panorama delle community cittadine. Un'occasione di incontro e condivisione pensata per mettere in relazione mondi e pubblici diversi, dal calcio alla cultura urbana e alla moda, inserendosi con autenticità nel racconto della collaborazione.

La nuova Nike Air Force 1 sarà disponibile dal 19 novembre su store.inter.it e nike.com, negli Inter Store (Milano, Castello e San Siro) e i Nike Store di Milano (Corso Vittorio Emanuele e Loreto) e Roma (Via del Corso) e presso i rivenditori selezionati.