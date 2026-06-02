Anche Skysport versione tedesca parla dell'interesse del Real Madrid per Denzel Dumfries. Florian Plettemberg, giornalista di Skysport.de, ha scritto un post su X nel quale si riferisce proprio all'esterno destro dell'Inter.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Skysport.de – Dumfries-Real: vicino l’accordo. Manca solo un dettaglio
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Skysport.de – Dumfries-Real: vicino l’accordo. Manca solo un dettaglio
Il club madrileno sembra davvero intenzionato ad acquistare l'olandese che è arrivato a Milano nell'estate del 2021
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L'olandese ha sul suo contratto una clausola rescissoria che il club madrileno potrebbe tranquillamente pagare per strapparlo all'Inter. Secondo quanto arriva dalla Germania la società blancos e il giocatore dell'Inter sono vicini all'accordo.
Manca solo la decisione del club merengues se attivare o meno la clausola rescissoria sul contratto del giocatore che si aggira attorno ai 25 mln di euro. A monitorare la sitazione - spiega ancora lo stesso giornalista - c'è anche il Liverpool interessato allo stesso calciatore che ha un contratto con il club nerazzurro valido fino al 2028.
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