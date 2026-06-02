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Skysport.de – Dumfries-Real: vicino l’accordo. Manca solo un dettaglio

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Il club madrileno sembra davvero intenzionato ad acquistare l'olandese che è arrivato a Milano nell'estate del 2021
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Anche Skysport versione tedesca parla dell'interesse del Real Madrid per Denzel Dumfries. Florian Plettemberg, giornalista di Skysport.de, ha scritto un post su X nel quale si riferisce proprio all'esterno destro dell'Inter.

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L'olandese ha sul suo contratto una clausola rescissoria che il club madrileno potrebbe tranquillamente pagare per strapparlo all'Inter. Secondo quanto arriva dalla Germania la società blancos e il giocatore dell'Inter sono vicini all'accordo.

Inter Dumfries
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Manca solo la decisione del club merengues se attivare o meno la clausola rescissoria sul contratto del giocatore che si aggira attorno ai 25 mln di euro. A monitorare la sitazione - spiega ancora lo stesso giornalista - c'è anche il Liverpool interessato allo stesso calciatore che ha un contratto con il club nerazzurro valido fino al 2028.

 

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