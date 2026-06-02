Skysport.de – Dumfries-Real: vicino l’accordo. Manca solo un dettaglio

Il club madrileno sembra davvero intenzionato ad acquistare l'olandese che è arrivato a Milano nell'estate del 2021

Anche Skysport versione tedesca parla dell'interesse del Real Madrid per Denzel Dumfries. Florian Plettemberg, giornalista di Skysport.de, ha scritto un post su X nel quale si riferisce proprio all'esterno destro dell'Inter.

L'olandese ha sul suo contratto una clausola rescissoria che il club madrileno potrebbe tranquillamente pagare per strapparlo all'Inter. Secondo quanto arriva dalla Germania la società blancos e il giocatore dell'Inter sono vicini all'accordo.