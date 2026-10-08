Sempre più decisivo, Pio Esposito è sulla bocca di tutti: è lui il giocatore più forte della Nazionale italiana?
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A Radio Sportiva si chiedono se sia proprio Pio Esposito il giocatore più forte della Nazionale italiana. L'attaccante dell'Inter ha dato il suo contributo anche in Nations League, mostrando una maturità nel ruolo in cui interpreta che sta facendo parlare positivamente tutti i media. Ecco il pensiero di Ciccio Graziani: CONTINUA A LEGGERE.
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