A meno di offerte irrinunciabili, il brasiliano rimarrà a Milano. Si continua a lavorare per la quinta punta

Gianni Pampinella
Inter, cosa succede se esce Luis Henrique

VIDEO / Guarro: "Se esce Luis Henrique Inter su un attaccante tipo..."

Per l'Inter sono giorni importanti per quanto riguarda il mercato in uscita. A breve potrebbero lasciare Milano Yanis Massolin e Kristjan Asllani. Per il primo si sono aperte le porte della Ligue 1 dove Nizza, Troyes e Angers hanno manifestato un certo interesse. Per quanto riguarda l'albanese, l'Al-Jazira, società degli Emirati Arabi, è sempre più vicina.

Asllani
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"L'accordo con l'Inter è già stato trovato sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 6.5 milioni che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Asllani ha aperto al trasferimento, si attende dunque l'accordo sull'ingaggio per arrivare al via libera finale", sottolinea Tuttosport.

Luis Henrique
Getty Images

E Luis Henrique? "Il brasiliano, a meno di sorprese - leggi offerte da almeno 25 milioni a titolo definitivo - resterà all'Inter. Casomai, l'ultimo innesto, il famoso quinto attaccante, un giocatore di velocità, fantasia e dribbling che porti qualcosa di diverso al reparto offensivo, potrebbe arrivare a fine mercato - quasi certamente in prestito - grazie anche alle ultime due uscite a livello di prima squadra".

(Tuttosport)

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