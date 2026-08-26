Per l'Inter sono giorni importanti per quanto riguarda il mercato in uscita. A breve potrebbero lasciare Milano Yanis Massolin e Kristjan Asllani. Per il primo si sono aperte le porte della Ligue 1 dove Nizza, Troyes e Angers hanno manifestato un certo interesse. Per quanto riguarda l'albanese, l'Al-Jazira, società degli Emirati Arabi, è sempre più vicina.

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"L'accordo con l'Inter è già stato trovato sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 6.5 milioni che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Asllani ha aperto al trasferimento, si attende dunque l'accordo sull'ingaggio per arrivare al via libera finale", sottolinea Tuttosport.

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E Luis Henrique? "Il brasiliano, a meno di sorprese - leggi offerte da almeno 25 milioni a titolo definitivo - resterà all'Inter. Casomai, l'ultimo innesto, il famoso quinto attaccante, un giocatore di velocità, fantasia e dribbling che porti qualcosa di diverso al reparto offensivo, potrebbe arrivare a fine mercato - quasi certamente in prestito - grazie anche alle ultime due uscite a livello di prima squadra".

(Tuttosport)