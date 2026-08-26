Il centrocampista albanese è in procinto di lasciare l'Inter e Milano direzione Abu Dhabi, Emirati Arabi: ad attenderlo c’è l’Al Jazira
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Uno scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe in 99 presenze totali. Ma nonostante un palmares di tutto rispetto, l’avventura di Kristjan Asllani all’Inter non può essere considerata positiva. Il centrocampista albanese è in procinto di lasciare il club nerazzurro direzione Abu Dhabi, Emirati Arabi. Ad attenderlo c’è l’Al Jazira.
“Una parabola sfortunatamente rivolta verso il basso, per un profilo che era sbarcato a Milano come futuro Calhanoglu e invece non è mai riuscito ad imporsi davvero” evidenzia La Gazzetta dello Sport.
Asllani è arrivato dall’Empoli dopo una stagione 2021/22 da protagonista, con l’Inter che sborsò 17 milioni tra prestito ed obbligo di riscatto, nel corso di un'estate in cui la dirigenza nerazzurra - all'epoca guidata da Zhang - investì praticamente solo per il centrocampista.
“Asllani era visto come regista del futuro nel momento in cui avrebbe salutato Calhanoglu, e invece a salutare sarà proprio l'ex Empoli. Nemmeno il doppio prestito della scorsa stagione, spalmato tra Torino e Besiktas, aveva rigenerato l'albanese che oggi saluta definitivamente l'Inter”.
A tre anni dall’arrivo a titolo definitivo, Asllani è pronto a lasciare l’Inter. Il costo del suo cartellino dall’Empoli è stato ammortizzato e tra un anno, quando l’Al Jazira potrà riscattarlo, l'albanese avrà un impatto sul bilancio nerazzurro pari a 2,4 milioni.
Questo vuol dire che qualora il club emiratino versasse all'Inter i 6,5 del riscatto - dopo i 2 per il prestito oneroso -, il saldo in favore del club di viale della Liberazione salirebbe a +4,1.
“Mica male, per il nuovo Calha che non è mai diventato Calha” chiosa la Rosea.
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