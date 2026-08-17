Il club nerazzurro, stando al sito sportivo, ha rifiutato un'offerta del Colonia: lo vorrebbe il club italiano in Serie B
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Qualche giorno fa si era parlato di Jamal Idrissou e dell'offerta del Colonia (700mila euro per il prestito e 7 mln per il diritto di riscatto) rifiutata dall'Inter per il giocatore dell'Under23. Stando a SportMediaset in queste ore sarebbe arrivata al club nerazzurro, che evidentemente non vuole rinunciare definitivamente all'attaccante classe 2007, una nuova proposta.
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Per il calciatore, per il quale si parla anche dell'interesse di Wolfsburg e Brendford, sarebbe arrivata la chiamata del Modena che vorrebbe in prestito il ragazzo che si è allenato finora con mister Chivu.
"Il club emiliano, con cui ci sono ottimi rapporti dopo l'operazione Massolin chiusa a gennaio, l'ha chiesto in prestito. I nerazzurri ora riflettono se mandare il suo attaccante a giocare in B, con un percorso un po' alla Pio Esposito, o se trattenerlo per metterlo a disposizione dell'Under23 di Stefano Vecchi".
(Fonte: SM)
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