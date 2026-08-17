Qualche giorno fa si era parlato di Jamal Idrissou e dell'offerta del Colonia (700mila euro per il prestito e 7 mln per il diritto di riscatto) rifiutata dall'Inter per il giocatore dell'Under23. Stando a SportMediaset in queste ore sarebbe arrivata al club nerazzurro, che evidentemente non vuole rinunciare definitivamente all'attaccante classe 2007, una nuova proposta.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Per il calciatore, per il quale si parla anche dell'interesse di Wolfsburg e Brendford, sarebbe arrivata la chiamata del Modena che vorrebbe in prestito il ragazzo che si è allenato finora con mister Chivu.

"Il club emiliano, con cui ci sono ottimi rapporti dopo l'operazione Massolin chiusa a gennaio, l'ha chiesto in prestito. I nerazzurri ora riflettono se mandare il suo attaccante a giocare in B, con un percorso un po' alla Pio Esposito, o se trattenerlo per metterlo a disposizione dell'Under23 di Stefano Vecchi".

(Fonte: SM)