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Come è noto ormai da giorni, Luis Henrique è finito nei radar della Roma. Secondo TuttoSport anche qualche club di Premier sta pensando al giocatore. " L’Inter ha già parlato con i giallorossi, si ragiona su un prestito con diritto di riscatto a 25-30 milioni, però ora la Roma è impegnata in altre faccende, come l’acquisto di un esterno d’attacco, e la possibile cessione di un big (Soulé o Koné)", spiega il quotidiano sportivo torinese a proposito del futuro del giocatore.

"Potrebbe essere la classica operazione da ultima settimana, con la dirigenza nerazzurra che dovrà farsi trovare pronta per regalare a Chivu il jolly offensivo che renderebbe l’organico veramente completo in ogni casella", si legge ancora sul giornale.

Il calciatore brasiliano è arrivato all'Inter nell'estate del 2025 e per lui sono stati spesi 23 mln + bonus. Il club nerazzurro lo avrebbe valutato sui 30 mln e la Roma ha fatto sapere di essere interessata ad acquistarlo ma non ha ancora affondato il colpo.

(Fonte: TS)