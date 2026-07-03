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Nuovo incrocio mercato Inter-Udinese? Stavolta i nerazzurri potrebbero incassare per…

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Lo scenario riportato dal Messaggero Veneto riguarderebbe nuovamente nerazzurri e bianconeri sul mercato
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Inter
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Il mercato di Inter e Udinese potrebbe tornare a incrociarsi. Non più per il fascicolo di Oumar Solet, che non risulta più essere sulla scrivania di Piero Ausilio. Anzi, stavolta potrebbero essere i bianconeri ad acquistare un giocatore rimasto in qualche modo in orbita nerazzurra. Non più quindi presente ad Appiano Gentile, ma su cui comunque i Campioni d'Italia hanno una leva da attivare.

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Di chi si tratta? Lo rivela il Messaggero Veneto in edicola questa mattina. "L'Udinese pare interessata a Mattia Zanotti, 23 anni, prodotto dell’Inter (che vanta una percentuale sulla rivendita) ora in forza al Lugano", si legge sul quotidiano. Secondo quanto riportato in Svizzera nell'ultimo periodo la percentuale dovrebbe essere del 20% per i nerazzurri, che incasserebbero dunque dall'eventuale affare.

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