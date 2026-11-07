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Gianluca Di Marzio, all’interno di “Caffè Di Marzio”, il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, ha parlato anche del futuro di Hakan Calhanoglu. Queste le informazioni del giornalista di Sky sul centrocampista turco, in scadenza con l'Inter al 30 giugno 2027.

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"Calhanoglu vuole rimanere all'Inter come Dimarco, quindi ha dato ai suoi agenti questo tipo di input. È chiaro che vuole essere trattato da giocatore importante, con un contratto di due anni e questa è la base su cui ragionare".