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Uno dei temi principali in casa Inter è quello dei rinnovi. Dopo aver esercitato la clausola per Dimarco, si pensa al futuro di Calhanoglu. Per il regista turco c'è una svolta importante.

"Non facciamo casino. Tre parole che sono un imperativo e insieme un appello: Hakan Calhanoglu cerca di distendere i nervi nel periodo più delicato, quello della trattativa per il rinnovo contrattuale. Ha usato questa espressione alla fine della partita contro il Como perché è stato rassicurato dall’Inter: l’intenzione comune è di andare avanti insieme e di chiudere la questione nel più breve tempo possibile, già entro Natale. Possibile? Certamente, anche se tutto dipende dal punto d’incontro che le parti riusciranno a trovare. Soldi, insomma. La novità importante è il contatto, la presa di coscienza. Il resto verrà, anche se il vincolo attuale scade tra meno di 8 mesi", rivela La Gazzetta dello Sport.

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"Calhanoglu ha il sospetto che la linea della proprietà, più che della dirigenza, impedisca di offrire a un giocatore di 32 anni un ultimo grande contratto di alto livello. Per questo manifesta una certa insofferenza all’interno del club e dello spogliatoio. Teme di non essere più benvoluto come prima, nonostante la stima incondizionata di Chivu che lo considera il regista più forte in circolazione. Nonostante un inizio di stagione che ne ha confermato il ruolo imprescindibile nel centrocampo della squadra. Ma questo clima poco sereno è stato superato negli ultimi giorni, quando l’Inter ha dimostrato nei fatti di voler mantenere gli impegni: così come ha esercitato con largo anticipo l’opzione per il prolungamento di Dimarco, che ha ottenuto anche un robusto aumento di stipendio (5,2 milioni netti) fino al 2028, proporrà a Calhanoglu una strada altrettanto virtuosa. Oggi Hakan guadagna 6,5 milioni netti, eredità di offerte di altri tempi e altre età. Non potrà pensare di fatturare le stesse cifre dopo il 2027, per un paio di stagioni supplementari, perché l’idea del club è abbassare la parte fissa degli emolumenti per tutti i contratti, soprattutto quando sono firmati da calciatori che sono avanti con gli anni. In sostanza, tra stipendio base e bonus Calhanoglu potrebbe arrivare cifre non molto inferiori. Ma non avrà le stesse garanzie di prima, a maggior ragione a causa del suo storico recente di infortuni che invita l’Inter alla cautela".

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"Presto è previsto un nuovo incontro tra Marotta, Baccin e l’entourage del calciatore. Da ambo le parti filtra un certo ottimismo. E la sensazione è che alla fine una soluzione si troverà perché Calhanoglu, anche per le ragioni personali svelate nell’intervista, non vorrebbe spostarsi da Milano. Le offerte vere o presunte che potrebbero arrivare, anche da club di prima fascia di Serie A, in questo momento non verranno accolte e nemmeno considerate. La sua priorità è l’Inter. Come lo è per Carlos Augusto, vicino alla firma fino al 2031, e per Marcus Thuram, mattatore dell’ultimo mese di partite, che vorrebbe ridiscutere il proprio accordo in scadenza nel 2028. E per lo stesso Dimarco, che aspetta di discutere un ulteriore prolungamento dopo l’attivazione dell’opzione annuale che spettava alla società. Nessuno punta a rompere con l’Inter. E l’Inter, a certe condizioni, non manderà via nessuno", aggiunge Gazzetta.