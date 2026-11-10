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L'Inter vuole sfruttare questa sosta per fare il punto della situazione anche a livello di mercato e approfondire alcuni discorsi legati ai rinnovi di contratto dei giocatori presenti in rosa.

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E uno dei temi di maggior rilevanza, anche per le sue prestazioni recenti, è Marcus Thuram, come spiega oggi Tuttosport: "Un matrimonio a vita, diktat del Fondo permettendo. Fosse un film, potremmo intitolare così la vicenda di mercato riguardante Marcus Thuram e l’Inter che - va detto - stanno bene insieme e progettano di proseguire ancora a lungo la loro love-story.

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Occhio però al contratto in scadenza nel 2028 che rischia di diventare un pericolo reale per la società nerazzurra. Nei giorni scorsi, infatti, sono partiti i dialoghi per cercare di estendere il legame col centravanti francese per altri tre anni".