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Bonny rimarrà ad Appiano Gentile, niente Nazionale. Il motivo è un problema muscolare capitato all'attaccante dell'Inter negli ultimi minuti della sfida con il Como.

"In questa sosta di campionato, l’Inter ha salutato 13 elementi che hanno risposto alla chiamata delle rispettive nazionali. Potevano essere 14, ma Ange-Yoan Bonny è rimasto a casa. Niente Costa d’Avorio per l’attaccante che dunque si rivedrà molto presto ad Appiano Gentile. Il numero 14 interista ha accusato un problema al flessore durante la sfida al Como, in cui è subentrato al 72’ prendendo il posto di Esposito. Bonny si è infortunato nell’ultimissima azione della partita, quando ha provato a cercare gloria personale e il terzo gol nerazzurro", spiega La Gazzetta dello Sport.

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"Oggi si sottoporrà agli accertamenti medici del caso e si capiranno i tempi di recupero. Decisione congiunta quella di non lasciarlo partire tra l’Inter e la Federazione ivoriana che ha ufficializzato ieri che Bonny è stato costretto a dare forfeit per il doppio confronto con il Gambia", chiude Gazzetta.