L’Inter lavora su più tavoli. Mentre si attende l’ufficialità di John Stones, che oggi ha svolto le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà al club nerazzurro per i prossimi due anni, la dirigenza non molla Curtis Jones.

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Come riferisce La Gazzetta dello Sport, serviranno alcune uscite per far entrare l’inglese, ora al Liverpool.

“L’Inter ha già trovato una sistemazione ad Akinsanmiro (al Monza per 7,5 milioni più percentuale sulla rivendita e niente recompra), presterà Massolin e cederà Asllani (nessuno dei due è partito per la tournée causa infortunio)”.

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Tra i nomi in uscita c’è sempre quello di Davide Frattesi:

“L’azzurro batte i piedi per far ripartire la carriera altrove, ma finora non sono arrivate offerte degne: ciò non toglie la volontà comune di separarsi presto, senza che volino gli stracci. Considerati i sei mediani di base – Calhanoglu, Zielinski, Barella in prima linea; Mkhitaryan, Sucic, Stankovic in seconda –, oggi il famoso “plus” richiesto da Chivu sarebbe giocoforza proprio l’esubero Frattesi”.