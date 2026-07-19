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Il mercato dell'Inter è in continua evoluzione. Se per l'esterno la soluzione era stata trovata due volte, per motivi diversi si è ancora alla ricerca di un laterale.

"Un gioco d’incastri. Questo è il mercato dell’Inter, che è partito da un budget di 50 milioni, a cui aggiungere il ricavato dalle cessioni. Con la possibilità, evidentemente, che Oaktree allarghi i cordoni della borsa, non solo per autorizzare investimenti superiori ai 25 milioni per il cartellino di un giocatore. Ad oggi, la casella delle entrate è riempita da tre giocatori: Stankovic jr. “ricomprato” dal Bruges per 23 milioni di euro, Provedel, acquistato dalla Lazio per 3, e Massolin, preso già a gennaio dal Modena dove è rimasto fino al termine della stagione. Mentre, in merito alle uscite, al di là degli svincolati Sommer, Acerbi, De Vrij e Darmian, l’unica registrata è quella di Dumfries, ingaggiato dal Real Madrid attraverso il pagamento della clausola di uscita da 20 milioni", ricorda il Corriere dello Sport.

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"Pur essendoci ancora diverso tempo, l’Inter ha ancora parecchio da fare: un esterno destro, uno o due difensori, più un centrocampista, se si riuscirà a sfoltire la mediana. Il vero rebus, però, è come distribuire le risorse a disposizione: ovvero dove concentrarle e dove risparmiarle. Nel senso che “agganciare” tutti i top messi nel mirino non è possibile con le “munizioni” a disposizione. Serve una scelta. E, non a caso, per ogni ruolo ed esigenza sono stati individuati obiettivi più costosi e altri meno. Le valutazioni sono doppie: economiche e tecniche. Nel senso che, se c’è un giocatore ritenuto in grado di fare davvero la differenza, è probabilmente preferibile puntare su di lui, accettando di accontentarsi per le altre posizioni", aggiunge il quotidiano.