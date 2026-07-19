Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Potrebbe essere arrivata al capolinea l'esperienza di Cristian Romero al Tottenham: secondo TeamTalk, infatti, il club inglese si aspetta che il proprio capitano possa cambiare aria e si sta già strutturando in tal senso, come dimostrano gli acquisti dei difensori Senesi e van Hecke.

Getty Images

De Zerbi apprezza le qualità del centrale argentino, ma non sarebbe convinto da alcuni aspetti extra campo: per questo motivo la dirigenza degli Spurs avrebbe già fissato un prezzo per Romero che si aggira intorno ai 50 milioni di sterline (circa 59 milioni di euro). Tuttavia, fonti interne al club ritengono che, a causa della sua storia in termini di infortuni, il Cuti potrebbe essere ceduto a una cifra più vicina ai 40 milioni di sterline (47 milioni di euro), qualora si presentasse l'occasione giusta.

Getty Images

Tra i club più interessati ci sarebbe l'Inter, squadra che necessita di rinforzi in difesa dopo gli addii ad Acerbi e de Vrij: i nerazzurri hanno menzionato il nome dell'argentino durante le recenti trattative con il Tottenham per Djed Spence e rimane viva la possibilità che entrambi i trasferimenti vengano valutati contemporaneamente. Uno scenario discusso per Romero prevede un'operazione inizialmente in prestito con obbligo di riscatto, posticipando l'acquisto a titolo definitivo di 12 mesi.