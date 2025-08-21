L'Inter è vicinissima alla definizione di un altro colpo in entrata: i nerazzurri hanno messo le mani su Andy Diouf, centrocampista classe 2003 del Lens. Secondo L'Equipe, la dirigenza interista sarebbe riuscita ad accontentare le richieste del club francese, che per il suo giocatore chiedeva più di 20 milioni di euro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter L’Equipe – Inter, accontentata la richiesta del Lens per Diouf: trasferimento imminente
calciomercato
L’Equipe – Inter, accontentata la richiesta del Lens per Diouf: trasferimento imminente
I nerazzurri hanno messo le mani sul centrocampista francese, classe 2003: fumata bianca in arrivo, i dettagli
L'Inter, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe arrivata a 25 inserendo alcuni bonus: trasferimento imminente, Diouf è pronto per indossare la maglia nerazzurra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA