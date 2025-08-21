I nerazzurri hanno messo le mani sul centrocampista francese, classe 2003: fumata bianca in arrivo, i dettagli

L'Inter è vicinissima alla definizione di un altro colpo in entrata: i nerazzurri hanno messo le mani su Andy Diouf, centrocampista classe 2003 del Lens. Secondo L'Equipe, la dirigenza interista sarebbe riuscita ad accontentare le richieste del club francese, che per il suo giocatore chiedeva più di 20 milioni di euro.