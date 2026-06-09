Inter, accordo con Provedel: presto contatto con la Lazio. Lui ha già detto…

"Ivan Provedel è sempre più vicino all’Inter", scrive TuttoSport questa mattina. Il portiere della Lazio potrebbe volare presto a Milano per diventare il vice di Pepo Martinez. "Nei giorni scorsi l’estremo difensore classe 1994 ha manifestato al nuovo tecnico laziale Rino Gattuso l’intenzione di volare altrove per giocarsi la grande chance in una big", sostiene ancora il quotidiano.

Tra i nerazzurri e il giocatore è già tutto fatto. Manca invece l'accordo con la Lazio. Questa la ricostruzione: "Il suo agente Gianni Rava ha già impostato con l’Inter un’intesa di massima per un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Appuntamento a metà settimana per un primo contatto diretto tra i due club, coi Campioni d’Italia che appaiono intenzionati a mettere sul piatto un indennizzo di 3 milioni per portarlo a Milano.