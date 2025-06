Chivu punta su due rinforzi offensivi: Hojlund nel mirino, ma lo United frena. Bonny piace molto e il Parma è pronto a trattare senza ostacoli

Alessandro De Felice Redattore 7 giugno 2025 (modifica il 7 giugno 2025 | 08:02)

L’Inter ha impostato una strategia di mercato ambiziosa per rinforzare l’attacco in vista della stagione 2025/26, con l’obiettivo di fornire a Cristian Chivu due alternative valide a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. La nuova gestione tecnica ha sancito questa necessità in due riunioni operative svolte con la dirigenza, evidenziando come il reparto offensivo debba essere potenziato in modo strutturale.

In cima alla lista dei desideri c’è Rasmus Hojlund, attaccante danese del Manchester United, per il quale il club nerazzurro ha già avviato contatti ad alto livello. Il direttore sportivo Piero Ausilio si è mosso personalmente a Londra per sondare la disponibilità dello United, che però al momento non accetta l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto, preferendo una cessione a titolo definitivo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la valutazione del club inglese è compresa tra 38 e 42 milioni di sterline (circa 45-50 milioni di euro), mentre l’Inter potrebbe spingersi fino a una quarantina di milioni per quello che considera il colpo principale del mercato.

Parallelamente, Chivu ha indicato anche un secondo nome che ben conosce: Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003 del Parma, già allenato dal tecnico romeno nella scorsa stagione. Bonny è stato notato per le sue qualità fisiche e il potenziale ancora da esplorare, tanto da essere descritto come un giovane che ricorda per certi versi il primo Thuram. Il suo nome è circolato anche nelle dichiarazioni dell’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta, che ha confermato che Bonny e Hojlund “rientrano in un elenco di nomi su cui si stanno facendo sondaggi e negoziazioni”.

Dal canto suo, il Parma non farà barricate. L’amministratore delegato ducale, Federico Cherubini, ha affermato: “Non viviamo con la preoccupazione di perdere calciatori. Sappiamo di avere tanti giovani importanti, Bonny è uno di questi. Se dovesse salutare, sarebbe comunque un orgoglio per il Parma”.

Con Lautaro, Thuram e Taremi già certi del posto per il Mondiale per club, e con Pio Esposito che resta sotto osservazione in attesa del rientro dall’infortunio, l’Inter pianifica una campagna acquisti mirata a costruire un attacco più profondo e completo.