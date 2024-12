Il giocatore non rinnoverà il suo contratto in scadenza e quindi i nerazzurri si stanno muovendo per cercare di bloccarlo

Marco Astori Redattore 1 dicembre 2024 (modifica il 1 dicembre 2024 | 00:17)

Nel corso del suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha fatto il punto sulle principali trattative in casa Inter, soffermandosi sulla questione legata al futuro di Jonathan David, primo obiettivo per rinforzare l'attacco.

"La pianificazione del lavoro insomma è partita da tempo e su questo fronte l’Inter resta in piena corsa anche su Jonathan David. L’attaccante del Lille non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno 2025 e quindi i nerazzurri si stanno muovendo per cercare di bloccarlo adesso. La concorrenza è tanta ma l’Inter si è mossa molto bene e spera di raggiungere il traguardo", si legge.