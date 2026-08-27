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Pio Esposito si è di fatto legato all'Inter fino al 2031. In attesa dell'ufficialità, la notizia è già rimbalzata nella giornata di ieri dopo la firma da parte del giovane attaccante nerazzurro. A stretto giro sull'agenda dei dirigenti nerazzurri sono in programma altri appuntamenti. Lo conferma Il Giornale in edicola stamattina:

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"L'Inter pensa già alla stagione dei rinnovi: fatta per i prolungamenti di Pio Esposito (fino al 2031 con nuovo ingaggio da 3 milioni più bonus a stagione) e del giovane Bovio (scadenza 2030). Il prossimo a rinnovo dovrebbe essere Dimarco (fino al 2030 con ritocco di stipendio a 5 milioni annui)".