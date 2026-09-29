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L'Inter monitora sempre con grande attenzione il mercato degli svincolati. Marotta da sempre fiuta questo tipo di affari e il club nerazzurro tiene sotto osservazione la situazione di Franck Anguissa.

"Un derby, l'ennesimo, fuori dal campo, attende Inter e Milan che da alcune settimane hanno messo gli occhi su Zambo Anguissa. Il centrocampista del Napoli classe 1995 sarà un giocatore "libero" il prossimo giugno, e dopo sei anni potrebbe davvero lasciare i partenopei anche se da tempo si parla di un possibile rinnovo. In realtà, dopo qualche inevitabile approccio iniziale tutto è stato"congelato" soprattutto per la distanza che c'è tra la richiesta del giocatore e del suo entourage e la cifra proposta dal presidente De Laurentiis per convincere il camerunense a restare in azzurro", scrive il Quotidiano Sportivo.

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"Oggi Anguissa, alle prese con problemi fisici che non gli consentono di giocare con continuità, percepisce uno stipendio di circa 3,5 milioni di euro, la richiesta è di un quadriennale da 6 milioni di euro a stagione: condizione già bocciata dal Napoli, motivo per cui Inter e Milan "in primis" sono alla finestra per non farsi sfuggire la grande occasione. In effetti prendere Anguissa a parametro zero potrebbe essere un'operazione in pieno "stile" Marotta, che negli ultimi anni con l'ex ds Piero Ausilio ha portato in nerazzurro molti calciatori di ottimo livello in scadenza di contratto (proprio dal Napoli è arrivato Zielinski). Tanto più che c'è chi, come Mkhitaryan, saluterà a fine stagione; e altri, come Calhanoglu (piace a Juventus e Galatasaray), in trattativa per il rinnovo".

"Diverso il discorso per i rossoneri: un giocatore con le caratteristiche di Anguissa, con una straripante forza fisica e tanta espe-rienza, farebbe comodo a Ruben Amorim. Ma è anche vero che ad oggi il tetto massimo degli stipendi imposti dal Diavolo è di 7 milioni (bonus inclusi), e solo Mike Maignan e Gonçalo Ramos arrivano a queste cifre", aggiunge il quotidiano.