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CALHANOGLU

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Dopo la pausa di una settimana, l'Inter si è ritrovata ieri ad Appiano Gentile per riprendere gli allenamenti. Buone notizie per Chivu dall'infermeria in vista della sfida di Parma.

"L’Inter — o almeno quel che ne resta al netto delle dodici assenze causa nazionali — ieri è tornata ad allenarsi e nel lunedì della grande ripartenza nerazzurra le ultime dagli infortunati sono state rincuoranti e l’inglese tutto corsa e feroci ripiegamenti ha lavorato insieme al resto dei compagni. Annunciata questa, sì, ma pur sempre una notizia. Di quelle felici, che regalano un sorriso e un (nuovo) titolare a Cristian Chivu. Come quelle che riportano alla condizione di “convocabili” i grandi che da qui alla ripresa del campionato svuoteranno l’infermeria", scrive La Gazzetta dello Sport.

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"Ieri Calhanoglu si è allenato a parte come John Stones, ma il turco è più avanti dell’ex City. E quando tornerà la Serie A riprenderà lui in mano le operazioni di regia. Per Chivu è fondamentale e quando non è infortunato gioca. Punto. Il risentimento muscolare all’adduttore destro gli ha fatto saltare le ultime due uscite di campionato ma al 10 ottobre non sarà più un problema. Recuperato, convocabile, schierabile da principio".

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