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Non solo Calhanoglu. Ci sono altre questioni importanti sul tavolo del direttore sportivo dell'Inter, Dario Baccin. Come riferisce Il Giorno, infatti, il dirigente nerazzurro è al lavoro per i rinnovi di contratto di Dimarco e Carlos Augusto. Si legge:

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"In Viale della Liberazione continuano a fari spenti i contatti con gli agenti di Federico Dimarco e Carlos Augusto. Più semplice l’accordo per il brasiliano, rappresentato da Giuseppe Riso: il contratto del 27enne, già a quota 2 reti e un assist, è in scadenza nel 2028, ma il club pensa a un prolungamento biennale ritoccando verso l’alto l’ingaggio, attualmente pari a 2,2 milioni più bonus".

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"Dimarco, invece, è legato ai nerazzurri fino al 2027, con un’opzione per un’altra stagione. Registrato un primo contatto a Madrid, alla vigilia del match col Real, tra Baccin e l’agente Arturo Canales, si va verso un aumento dello stipendio per arrivare a circa 6 milioni (ora è a quota 4) bonus esclusi".

(Fonte: Il Giorno)