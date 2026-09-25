In attesa di scendere in campo nelle amichevoli dell'Argentina, Lautaro Martinez ha assistito dal vivo alla partita tra il Racing B (sua ex squadra) e l'Independiente.

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Il nativo di Bahia Blanca era in tribuna in quel di Avellaneda al fianco di Diego Milito, attuale presidente del Racing, per osservare i giovani del suo ex club.

E durante la partita è successo anche un fatto curioso: Alberto Campo, attaccante classe 2006 del Racing, ha segnato il momentaneo 1-0 e ha deciso di festeggiare imitando il classico gesto del Toro, con cui Lautaro è solito celebrare le sue reti con la maglia dell'Inter e della Nazionale.

Lautaro, molto coinvolto in tribuna, ha vissuto con ansia tutta la partita, terminata 2-1 per l'Independiente in rimonta. Tante occasioni sprecate dal Racing e che Lautaro ha accolto con dispiacere e incredulità, come testimoniano le immagini di ESPN.

(TyCSports)