VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?

Domenica sera l'Inter sarà di scena all'Unipol Domus contro il Cagliari di Pisacane che ha iniziato la stagione vincendo 1-0 contro il Parma, grazie al gol del giovane Romano, arrivato in estate dalla Roma.

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Intervenuto ai microfoni di Tuttocagliari.net, Fernando Orsi, ex portiere, ha parlato così proprio della sfida tra i sardi e l'Inter di domenica:

“Sarà fondamentale che il Cagliari non si schiacci nella propria area di rigore: se ciò accadesse per l’Inter sarebbe come un invito a nozze. I nerazzurri sono costruiti per vincere il campionato e la Champions League, e possono fare affidamento su una rosa lunghissima. In più ormai i calciatori della Beneamata giocano insieme da tanti anni, quindi si conoscono e si intendono a menadito.

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Il Cagliari dovrà impostare una gara di sacrificio, ma attenzione: non dovrà assolutamente rinunciare a giocare a calcio. Anzi, in certe fasi del match dovrà salire e alzare il baricentro, aggredendo i meneghini con coraggio. Altrimenti non avrà nessuna possibilità di fare risultato.”

(tuttocagliari.net)