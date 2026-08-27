L’Inter e l’Al Jazira hanno chiuso il trasferimento di Asllani. Il club nerazzurro ha perfezionato la cessione del centrocampista albanese al club emiratino, con sede ad Abu Dhabi.

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Dopo aver raggiunto l’accordo tra lo società martedì, ieri è arrivato l’ok di Asllani, che nelle prossime ore volerà ad Abu Dhabi per raggiungere la nuova squadra.

L’accordo è stato trovato sulla base del prestito oneroso a 2 milioni di euro e 4,5 milioni per il riscatto.

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Come rivela il Corriere dello Sport, ai saluti c’è anche Massolin:

“Pronta una sistemazione, sempre in prestito, in Ligue 1. In corsa ci sono Nizza, Troyes e Angers”.