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Il ds dell'Inter, Piero Ausilio, arriverà oggi in ritiro in Germania e farà il punto sulla situazione mercato con il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu.

"Dopo Baccin, ecco Ausilio. Se il primo era partito direttamente con la squadra nerazzurro, giovedì scorso, il secondo è atteso nel ritiro di Donaueschingen nella giornata di oggi. Non mancherà nemmeno Marotta, il cui è arrivo però è previsto a ridosso dell’amichevole con il Karlsruhe di domenica prossima. Probabile che Ausilio di trattenga solo qualche giorno. Molto dipenderà da quello che emergerà in queste ore", scrive il Corriere dello Sport.

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"È scontato, infatti, che al di là di assistere agli allenamenti e di stare vicino alla squadra, il ds nerazzurro, con Chivu, ragionerà approfonditamente di mercato. A questo punto, con la preparazione già cominciata, sarebbe utile cominciare ad aggiungere qualche tassello di quelli che ancora mancano. Da viale Liberazione e ora anche da Donaueschingen non è mai trapelata particolare preoccupazione o fretta. I piani di mercato hanno dovuto subire una serie di aggiornamenti per ragioni differenti. Ora, però, si tratta di concretizzare qualcosa. Insomma, entro la partenza per la tournée dall’altra parte del mondo, tra Hong Kong e Perth, c'è da credere Chivu incasserà qualche buona notizia", precisa il quotidiano.