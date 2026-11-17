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Mancano poco più di 40 giorni all'apertura del mercato di gennaio e alcune big italiane (Milan, Juve e Napoli su tutte) potrebbero fare diversi movimenti sia in entrata sia in uscita con l'obiettivo di rinforzarsi per ambire alle prime quattro posizioni.

Sky

Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha aperto alla possibilità che l'Inter faccia un'operazione a gennaio:

Getty Images

"La Roma farà mercato? Sì, magari una cosa, magari due, sempre collegata alle tenaglie che deve rispettare senza sforare. L'Inter farà mercato? Non è detto, al massimo può chiudere un'operazione oppure fare un investimento per il futuro. La Lazio? Dobbiamo aspettare alcune sentenze che arriveranno nei prossimi giorni e settimane per capire lo stato dell'arte prima di fare dei nomi"