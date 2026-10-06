Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

C'è un nome che circola da tempo in ottica Inter. Fin qui non è mai stato concluso il suo arrivo, ma lo scenario per vederlo in maglia nerazzurra si è nuovamente riaperto. Stiamo parlando Bernabè, centrocampista in scadenza di contratto col Parma nel 2027. Secondo Tuttosport, Baccin valuta il suo nome da settimane:

Getty Images

"Fra i file che il ds nerazzurro Dario Baccin sta valutando in queste settimane di lavoro propedeutico alle prossime sessioni di mercato, c’è pure quello di una vecchia conoscenza dell’Inter, un giocatore che da diverse stagioni il club di Viale della Liberazione monitora, Adrian Bernabé".

Getty Images

"Il 25enne centrocampista spagnolo è un giocatore che l’Inter ha preso in considerazione almeno in un paio di circostanze, la prima nell’estate 2024, quando il Parma vinse il campionato di Serie B, e al temine dell’annata ’24-25, quella che vide Cristian Chivu sulla panchina dei ducali nelle ultime tredici partite. Non se n’è mai fatto nulla, però adesso la situazione potrebbe cambiare per un fattore tutt’altro che secondario: il contratto in scadenza nel giugno 2027".

(Fonte: Tuttosport)