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Del momento e delle qualità di Pio Esposito ha parlato, durante Fontana di Trevi, il giornalista Andrea Marinozzi:

Mi piace molto, la cosa che colpisce è il suo percorso di crescita. Non era questo poco tempo fa e continua a migliorare. L'impressione che sia un ragazzo molto intelligente e umile e, se ha queste caratteristiche, è più facile imparare e migliorare. Deve migliorare ancora alcuni aspetti. Ad esempio, quando ha già la giocata in testa, anche quando lega con i compagni, è efficace. Quando non c'è la giocata, quando non ce l'ha subito in testa, è un po' più pesante nei movimenti, macchinoso. Quindi deve migliorare questo aspetto. Non è ancora un attaccante top, ma la cosa che fa ben sperare è che può arrivare a quel livello.

La cosa che mi stupisce è l'odio. Sarà, non so, che in passato non c'erano così tanti social quando vedevamo la Nazionale, anche qualche giocatore di livello. Perché c'è così tanto odio nei confronti di Pio Esposito? Perché gioca nell'Inter? Magari sarebbe stato lo stesso se fosse stato al Milan o alla Juve. Ma questa divisione la trovo inconcepibile per la Nazionale. Abbiamo fatto ridere tantissime partite. Abbiamo un calciatore che può darci speranza: perché bastonarlo in ogni situazione? Perché sottolineare la sua pessima partita quando è brutta in maniera eccessiva? Oppure perché esaltarlo per difendere il tuo attaccante se sei tifoso dell'Inter?

Cioè, c'è un giudizio e devi darlo con gli occhi, vedendo la partita e senza avere dei pregiudizi. Per me è sorprendente questo aspetto. Non so se è sempre stato l'umore generale del tifoso medio. Magari prima non arrivava perché non c'erano i social. Ma adesso questa cosa mi spiazza, mi sorprende e mi delude.

Lui no, lui non delude perché mi sembra proprio un calciatore bravo. Adesso non è al livello dei nomi top. Non so se potrà mai raggiungere quel livello perché è veramente alto, ma la speranza ora c'è e godiamoci la speranza. Godiamoci la speranza. Poi vedremo dove arriverà. Dobbiamo goderci la speranza di un ragazzo che abbiamo in Italia.