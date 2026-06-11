Tra i tanti incontri nella giornata di ieri in sede Inter, non è passata inosservata la presenza di Giovanni Branchini, che da poco è diventato il nuovo agente di Yann Bisseck . Ecco cosa filtra sulla sua situazione secondo Tuttosport.

Il difensore resta sempre sul taccuino del Bayern Monaco - nonostante ufficialmente quella di ieri sia stata solo una visita di cortesia -, con i campioni di Germania che pur non avendo ancora fatto pervenire alcuna offerta ufficiale ai nerazzurri per il difensore - valutato 40 milioni - ne monitorano la situazione.

Dagli aggiornamenti effettuati è emerso che presto potrebbe anche esserci un’evoluzione. Qualora l’ipotetica cessione di Bisseck dovesse diventare realtà, l’Inter andrebbe a investire parte di quanto incassato su un altro difensore – da aggiungere al reparto attuale e a Solet – e a rimpinguare il tesoretto estivo, aspettando le cessioni degli esuberi Asllani e Pavard, oltre alla possibile uscita di Luis Henrique".