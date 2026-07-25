VIDEO FCIN1908 / "Siamo meravigliosi": Chivu motiva la sua Inter in allenamento

Il futuro di Yann Bisseck appare sempre più a tinte nerazzurre. Il difensore tedesco è vicino al rinnovo del contratto con l’Inter, una mossa che consentirebbe all’Inter di blindarlo e respingere i corteggiatori.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Proprio dalla Germania arrivano conferme sul prolungamento del contratto di Bisseck con i nerazzurri.

Getty Images

Come riferisce la Bild, il Bayern Monaco dovrà guardare altrove per rinforzare la difesa. Mentre si accendeva polemiche per la mancata convocazione ai Mondiali con la nazionale teutonica, la società bavarese aveva messo gli occhi su di lui per rinforzare il reparto arretrato.

“Sport Bild può confermare che il rinnovo è in fase di finalizzazione” si legge.

Getty Images

Il quotidiano tedesco riporta informazioni già pubblicate nelle scorse settimane in cui rivelava i contatti tra Bayern e Inter per Bisseck, con il club nerazzurro che aveva fissato la base di partenza della trattativa a 40 milioni e l’apertura da parte del giocatore.

Ora, però, per la Bild l’affare è saltato, con il Bayern che continua la ricerca di un difensore, ma verso altri orizzonti.