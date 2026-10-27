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"Il riposo del guerriero. Come annunciato dallo stesso Chivu dopo la gara con la Fiorentina, ieri, Thuram ha avuto un giorno di riposo. Più che un vero e proprio premio, però, si è trattato di una necessità". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sul centravanti francese, spremuto nelle ultime partite e che domani dovrebbe partire dalla panchina a Venezia. Si legge: "Il francese, infatti, è stato l’unico nerazzurro a giocare da titolare tutte le 5 gare dopo la sosta.

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Vero che, non essendo stato convocato da Zidane, durante la pausa per le nazionali ha potuto allenarsi e anche godersi una settimana di vacanza. E i benefici si sono decisamente visti in queste ultime gare. Ma la benzina non è infinita e Thuram, sia contro lo Shakthar, in inferiorità, sia poi contro la Fiorentina, in cui si è caricato la squadra sulle spalle, ha sprintato fino al 90’ e anche oltre, senza mai risparmiarsi.

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A questo punto è anche lecito immaginare che non partirà dall’inizio domani pomeriggio con il Venezia. Sembra la scelta più saggia, tenuto conto che poi, sabato sera, ci sarà il derby. Peraltro, con Lautaro fermo ai box, gli straordinari sono obbligati. Ma quando si può, è meglio risparmiargli qualcosa. Tanto più che, dopo il Milan, ci sarà la delicata trasferta di Champions in casa del Feyenoord e poi il big match con il Como, giusto prima della seconda sosta".