Transfermarkt ha aggiornato le quotazioni dei giocatori di Serie A ed è quindi cambiata la top 10: c'è comunque tanta Inter

Matteo Pifferi
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TOP 10 SERIE A

La pausa delle Nazionali, questa volta lunga ben tre settimane, è tempo anche di prime analisi ma non solo. Transfermarkt, infatti, ha aggiornato le quotazioni dei giocatori di Serie A ed è quindi cambiata la top 10, allargata a 15 giocatori perché ce ne sono ben 7 a pari merito a 50 mln di euro.

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