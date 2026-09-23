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Intervistato da L'Equipe, Lamine Yamal ha parlato del Pallone d'oro, della Champions League e della sfida con l'Inter che ancora non ha digerito:

È facile da analizzare. Alla fine, se rigiocassimo la partita dell’Inter in questo momento, secondo me non pareggeremo mai, in nessun caso. Siamo una squadra giovane: ci sono decisioni che si prendono in un secondo e che, a 20 anni, affronti in modo diverso rispetto a quando ne hai 30. Vale per me e per tutti i miei compagni. Credo che siano proprio questi i dettagli: un pizzico di fortuna e tanta esperienza. Sono aspetti che stiamo limando giorno dopo giorno, migliorando sempre di più. E speriamo che questo sia davvero il nostro anno.

Il Pallone d'Oro, come giustamente dici, è il trofeo che premia il miglior giocatore dell'anno, il giocatore eccezionale e unico, quello che è un piacere da guardare, al punto che si guarda una partita solo per lui. Credo che sia questo che rende un giocatore diverso. Non ha nulla a che fare con il numero di gol segnati o cose del genere."

Penso che chiunque segua il calcio sappia quali siano i miei punti di forza. Scendo in campo, mi diverto, gioco bene e gioco come voglio. Fortunatamente, ho anche vinto molti titoli con il Barça e sono riuscito a vincere il titolo più importante, la Coppa del Mondo, con la mia nazionale. Ma al di là di questo, credo che il mio stile di gioco sia il mio punto di forza; è ciò che mi distingue dagli altri."

"Vittorie? Penso che questo mi renda un buon candidato. In fin dei conti, è molto importante perché, oltre a essere un buon giocatore, credo che il miglior giocatore sia quello che fa vincere la sua squadra. Quando la squadra vince, tutti si distinguono di più, tutti brillano di più."

Ci si può sempre superare. Ho vinto tre scudetti e, nella mia mente, ne voglio vincere almeno sette o otto. Spero di vincerne molti di più. Non ho ancora vinto la Champions League; voglio vincerla. E se ne vinco una, sapendo che il PSG ne ha vinte due di fila, voglio vincerne tre di fila. E se non vinco il Pallone d'Oro, devo vincerlo l'anno successivo. E se lo vinco, voglio vincerne altri cinque."