Inter, la spina che si stacca e le colpe di Chivu. Il sistemico Calhanoglu e il dilemma Stankovic

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Lautaro ha recuperato dall’infortunio muscolare che lo ha tenuto a lungo fuori, ma ora deve ritrovare la condizione migliore. Il capitano dell’Inter è entrato nei minuti finali contro l’Atalanta, ma è ancora lontano dalla miglior forma. Chviu ha in mente come gestirlo nei prossimi appuntamenti.

“Un quarto d’ora di rodaggio, nemmeno così gratificante, ha certificato il recupero fisico: ma Lautaro Martinez dovrebbe partire dalla panchina anche domani sera contro lo Stoccarda. L’idea di Chivu, concordata con lo staff medico e con lo stesso giocatore, è di reinserire il capitano per gradi, nell’obiettivo di scongiurare una ricaduta. In fondo la coppia composta da Pio Esposito e Thuram ha dato ampie garanzie anche a Bergamo. E salvo cambiamenti dell’ultim’ora verrà confermata in Champions League a San Siro: Lautaro potrebbe aumentare il minutaggio per poi tornare titolare sabato in campionato contro il Genoa. L’Inter lo aspetta ma non vuole correre rischi”, sottolinea La Gazzetta dello Sport.