VIDEO FCIN1908 / Inter, ritiro in Germania: ecco Frattesi e Asllani. E arriva lo sgambetto!

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Il mercato dell'Inter vive una fase di stand-by: il club nerazzurro prima di inserire qualsiasi innesto deve prima sfoltire la rosa, soprattutto a centrocampo.

"Il problema è che l’Inter deve fare spazio nel reparto a livello economico (anche per monetizzare) prima di inserire nuovi elementi. Se per Massolin e Akinsanmiro è vivo l'interesse del neopromosso Monza, per Asllani c'è stato un sondaggio da parte del Cagliari che fin qui però non è sfociato in qualcosa di concreto.

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Nessuna vera offerta è nemmeno arrivata per Frattesi, che vorrebbe restare in Italia e al momento non rientra nel progetto tecnico di Chivu. A causa di questa sovrabbondanza, per l'innesto in mezzo potrebbe volerci più tempo".