Il profilo del francese classe 2002 dell'Auxerre, accostato ai nerazzurri per rinforzare la fascia destra
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L’Inter continua la ricerca dell’erede di Denzel Dumfries. Dopo l’addio del laterale olandese, passato al Real Madrid, e i mancati arrivi di Palestra e Khalaili, i nerazzurri vanno a caccia del nuovo titolare della fascia destra.
L’esperimento Diouf sta offrendo ottime risposte a Chivu, che però attende un rinforzo dal mercato per quella zona di campo.
L’ultimo nome è quello di Lamine Sy, laterale classe 2002 in forza all’Auxerre, club francese. Il calciatore, che domani compirà 24 anni, è stato accostato ai nerazzurri.
Cresciuto nel settore giovanile del Caen, si è trasferito la scorsa estate all’Auxerre, con cui ha totalizzato 24 presenze nella sua prima stagione.
Dotato di una buona rapidità, nel corso della carriera Sy ha ricoperto principalmente il ruolo di terzino destro, oltre a quello di esterno destro all’occorrenza.
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