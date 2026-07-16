“Chill boy”. In italiano “sciallo”. Così Djed Spence fu soprannominato ai tempi del Genoa, nei sei mesi in prestito dal Tottenham al Grifone. Un’espressione colloquiale che rimanda al concetto di rilassarsi e non preoccuparsi per indicare una persona calma e tranquilla.

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L’identikit perfetto dell’esterno inglese, obiettivo numero uno della fascia destra nerazzurra. Un qualcosa che affonda nelle radici di Djed, il primo calciatore di religione musulmana a giocare con la nazionale dell'Inghilterra.

“La serenità, la passione per i dreadlocks (i capelli rasta) e per la musica caraibica fanno parte dell'eredità della famiglia, precisamente dei genitori giamaicani che nonostante Djed (nome completo Diop Tehuti Djed-Hotep) sia nato e cresciuto a Londra gli hanno sempre trasmesso la cultura delle proprie radici”.

Una famiglia di professionisti ad altissimo livello. Così come Djed, anche sua sorella Karla-Simone si ritrova spesso sotto i riflettori. Il motivo? È un’attrice che ha recitato nel film Blue Story, nella serie tv anime Il conte di Montecristo e in un altro paio di fiction prodotte dalla BBC.

Tra le curiosità citate dalla Gazzetta dello Sport e legate a Spence c’è anche quella della museruola.

“Una costruzione ortopedica che Spence ha dovuto indossare da fine maggio al Mondiale a causa della frattura della mascella riportata a seguito di un duro scontro con Delap, attaccante del Chelsea, che ha colpito l'esterno del Tottenham con una forte gomitata. Frattura, operazione, maschera protettiva e una lunga serie di emoticon che muoiono dal ridere postate da Djed come descrizione allegata alla condivisione del video in cui viene colpito e Delap sanzionato solo con l'ammonizione”.