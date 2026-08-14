Il laterale inglese è il profilo scelto dai nerazzurri per rinforzare la fascia destra e raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries

Alessandro De Felice
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VIDEO FCIN1908 / Inter, Spence al Coni per l'idoneità fisica poi la firma: "Ci vediamo presto"

LA CARRIERA DI SPENCE

L’Inter accoglie Djed Spence. Il laterale inglese è il profilo scelto dai nerazzurri per rinforzare la fascia destra e raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries.

Per il classe 2000 si tratta in un ritorno in Serie A: l’inglese ha disputato la seconda parte della stagione 2022/2023 nel campionato italiano con la maglia del Genoa, allenato a quel tempo da Alberto Gilardino.

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Ma com’è andata quell’esperienza in Italia e qual è stato il percorso di Spence fino alla chiamata dell’Inter?

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