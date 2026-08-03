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"La parola d’ordine della spedizione è leggerezza misurata, il caos calmo dei Campioni". Così l'inviato de La Gazzetta dello Sport a Perth racconta l'ambiente Inter che gira attorno a Cristian Chivu. Il mister sa che manca ancora l'esterno sul mercato, ma "fa un'analisi pacata e lineare. Non costituisce un mezzo per mettere pressione alla società. Anche perché nessuno meglio di Marotta e Ausilio conosce (e condivide) le criticità interne e l’importanza di assestare i colpi giusti nel momento giusto: altrimenti l’Inter non avrebbe arruolato un vecchio marpione di 32 anni, John Stones, deviando dai parametri tradizionali imposti dalla proprietà. Non esiste quindi una differenza di vedute tra allenatore e dirigenza, che hanno intrapreso un cammino a lungo termine un anno fa e hanno già bruciato le tappe vincendo insieme scudetto e Coppa Italia. La voglia comune di interpretare il ruolo di dominatori non è scemata, anzi", scrive la rosea.

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Nessuna fretta, la rosa è competitiva e l'Inter non vuole mettersi fretta per non essere avventata. Si muove in un mercato comunque particolare, che ha dei ritardi dovuti al Mondiale e non si vuole "cadere nella trappola dei prezzi, gonfiati dall’ansia di sistemare tutto in tempi rapidi. I dirigenti ricordano spesso di aver realizzato a condizioni molto favorevoli il miglior acquisto, Manuel Akanji, all’ultimo giorno della campagna trasferimenti 2025. Un caso fortunato forse, o forse no. Quest’estate è stata più dura, perché la scelta di Dumfries di svincolarsi per 20 milioni ha obbligato l’Inter a investire una forte somma sul sostituto". Aveva individuato Palestra, poi Khalaili e non è stato possibile alla fine arrivare a nessuno dei due se ben per ragioni completamente diverse.

"La società ritiene insomma perdonabile, o meglio giustificabile, un periodo di assestamento che consenta di correggere la rotta. Il principio è stato sposato in primis da Chivu, che dopo l’amichevole di Hong Kong contro il Manchester City rimarcava l’importanza di «avere pazienza e scegliere bene», spiega ancora il giornale sportivo.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)