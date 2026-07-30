È un’Inter che parla un di po’ più inglese. Dopo John Stones, che in queste ore è a Milano per visite mediche e firma del contratto, propedeutiche all’ufficialità, i nerazzurri non mollano Curtis Jones, centrocampista del Liverpool.

“Cristian Chivu vuole Curtis Jones, infelice nel “suo” Liverpool - scrive La Gazzetta dello Sport -. Lui e non altri tra quelli vagamente prendibili con fattezze simili in Europa. Il tecnico romeno voleva l’inglese prima, quando la campagna trasferimenti non era ancora partita, e lo vuole adesso".

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Per è andata in scena una cena tra Chivu, il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio - quest’ultimi due non sono partite per Hong Kong e Perth - per fare il punto.

La strategia dell’Inter è quella di attendere per far scendere i prezzi, mentre resta attivo il collegamento Milano-Liverpool.

“I dirigenti hanno detto a Chivu che continueranno a stare dietro alla preda in maglia rossa. Il progetto Jones andrà avanti, insomma, seppur a fuoco lento, come obbligano questi tempi”.

I 25 milioni di euro offerti dall’Inter sono lontani rispetto ai 40 chiesti dal Liverpool, nonostante la scadenza fissata al 2027, e dunque tra un anno.

Ma occhio al ribaltone:

“Il Liverpool potrebbe tenere ancora lì parcheggiato il centrocampista fatto in casa e a quel punto, magari, abbassare la richiesta esosa, visto il rischio che il giocatore finisca per firmare a zero per un altro club a gennaio”.