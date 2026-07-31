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L'arrivo di Stones non solo non chiude il mercato dell'Inter, ma potrebbe non essere l'ultimo nel reparto di difesa. Spiega infatti il Corriere dello Sport in edicola questa mattina:

"L’Inter ha coperto il buco lasciato dagli addii di Acerbi e De Vrij. Numericamente è al completo. Ma è pronta a intervenire qualora spuntasse l’offerta giusta per Pavard. Il francese era in predicato di partire, ma nessuno si è fatto avanti concretamente. Lui vorrebbe restare ed è tornato con l’atteggiamento giusto. Tutto può accadere, però. E nel caso si potrà riaprire il discorso relativo a Romero. Anche perché intanto il Tottenham ha abbassato le sue pretese, al pari dello stesso argentino e dei suoi procuratori. Merito del tempo, appunto".