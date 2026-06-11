FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Nottingham Forest, confermato interesse per Frattesi: incontro con Inter e agente

calciomercato

Sky – Nottingham Forest, confermato interesse per Frattesi: incontro con Inter e agente

Sky – Nottingham Forest, confermato interesse per Frattesi: incontro con Inter e agente - immagine 1
Il centrocampista nerazzurra rimane in uscita: per lui è concreta la pista che porta in Inghilterra, il punto
Fabio Alampi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il futuro di Davide Frattesi, a meno di sorprese, sarà lontano dall'Inter: il centrocampista vuole ritrovare quello spazio che non ha più trovato a Milano, e diversi club hanno cominciato a sondare il terreno.

Sky – Nottingham Forest, confermato interesse per Frattesi: incontro con Inter e agente- immagine 2
Getty Images

Secondo quanto afferma Sky Sport, nella giornata di ieri c'è stato un incontro a Milano tra Ausilio, l'agente del giocatore e Matteo Tognozzi, che sta lavorando con il gruppo Marinakis: il Nottingham Forest ha ribadito il proprio interesse per il giocatore, da vedere se si presenterà con un'offerta concreta.

Leggi anche
Pedullà: “Inter, Frattesi aspetta le mosse della Juventus. Il calciatore sa che…”
Biasin: “Inter, le differenze tra Palestra e Lookman. Sullo scambio Frattesi-Cambiaso...

© RIPRODUZIONE RISERVATA