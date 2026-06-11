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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Nottingham Forest, confermato interesse per Frattesi: incontro con Inter e agente
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Sky – Nottingham Forest, confermato interesse per Frattesi: incontro con Inter e agente
Il centrocampista nerazzurra rimane in uscita: per lui è concreta la pista che porta in Inghilterra, il punto
Il futuro di Davide Frattesi, a meno di sorprese, sarà lontano dall'Inter: il centrocampista vuole ritrovare quello spazio che non ha più trovato a Milano, e diversi club hanno cominciato a sondare il terreno.
Secondo quanto afferma Sky Sport, nella giornata di ieri c'è stato un incontro a Milano tra Ausilio, l'agente del giocatore e Matteo Tognozzi, che sta lavorando con il gruppo Marinakis: il Nottingham Forest ha ribadito il proprio interesse per il giocatore, da vedere se si presenterà con un'offerta concreta.
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