C'è un giocatore che si è promesso all'Inter: lo svela Repubblica, che parla così di un possibile innesto in entrata da 35 milioni.
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C'è un giocatore che si è promesso all'Inter. Lo svela Repubblica, che parla così di un possibile innesto in entrata per rinforzare la rosa di Cristian Chivu.
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"Come Curtis Jones del Liverpool, promesso centrocampista dell’Inter, pronta a investire 35 milioni per l’inglese che ha già lanciato qualche indizio social. Ma anche l’altra faccia di Milano sente il richiamo inglese.
London Calling, stavolta sponda Arsenal: il Milan ha messo gli occhi sul diciannovenne Ethan Nwaneri. Un’operazione complicata: il trequartista inglese costa oltre 35 milioni di euro, come il romanista Soulé, altro obiettivo del tecnico rossonero Amorim. L’acquisto può essere finanziato dalla cessione di Leao, corteggiato in Turchia dal Galatasaray", si legge.
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