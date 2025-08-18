Il francese destinato a partire, ma il sostituto può arrivare subito: Solet favorito, Badé alternativa più costosa

Alessandro De Felice Redattore 18 agosto 2025 (modifica il 18 agosto 2025 | 10:02)

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter interverrà in difesa con l’arrivo di un nuovo centrale, indipendentemente dall’uscita immediata di Benjamin Pavard.

“Il rinforzo in difesa potrà materializzarsi senza per forza dover aspettare che Benji l’interista saluti dopo due annate in nerazzurro” scrive la Rosea.

Il francese è comunque destinato a lasciare i nerazzurri, probabilmente a mercato avanzato, con una valutazione tra i 18 e i 20 milioni.

Il nome in cima alla lista è quello di Oumar Solet, difensore dell’Udinese che Piero Ausilio aveva già seguito ai tempi del Salisburgo. Il francese, applaudito al Meazza nello scorso marzo con gol e prestazione di livello, viene valutato tra i 20 e i 25 milioni. L’Inter punta a un prestito con diritto di riscatto, anche in considerazione delle vicende giudiziarie che coinvolgono il giocatore.

L’alternativa porta a Loic Badé del Siviglia, già esordiente in nazionale con Deschamps. Per il 25enne transalpino gli spagnoli chiedono circa 30 milioni, ma la concorrenza del Bayer Leverkusen e le richieste elevate rendono la pista più complessa.

Sul fronte cessioni, per Pavard si sono mossi Galatasaray, Lilla e il club saudita Neom. Christophe Galtier, tecnico dei sauditi, ha confermato l’interesse ma anche la volontà del giocatore di restare in Europa in vista del Mondiale.

“Pavard è un giocatore fantastico, lo conosco molto bene. Abbiamo cercato di convincerlo a venire ma ha molte offerte e forse vuole restare in Europa perché a fine stagione c’è il Mondiale…” ha detto a Sportitalia.

In viale della Liberazione, riferisce La Gazzetta dello Sport, contano comunque di incassare entro fine agosto una cifra utile a completare l’incastro in difesa.