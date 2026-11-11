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Denzel Dumfries non è riuscito - al momento - ad imporsi in casa Real Madrid. L’esterno olandese, arrivato per 20 milioni (il valore della clausola rescissoria) dall’Inter non ha avuto l’impatto che si aspettavano dalle parti di Valdebebas, il quartier generale delle Merengues.

Ma come sta andando l’ex nerazzurro a Madrid e quali sono i numeri di questi primi mesi?

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I numeri di Dumfries al Real Madrid

Finora Dumfries è partito titolare in 8 delle 16 gare disputate dal Real Madrid di Mourinho tra tutte le competizioni.

L’olandese era stato schierato dal 1’ in 6 delle 8 partite prima della sosta di settembre-ottobre, prima di un brusco rallentamento con 2 gare da titolare nelle successive 8, di cui 4 senza entrare in campo.

In totale sono 11 le presenze collezionate fino ad ora con la maglia dei Blancos, con un assist nel 3-2 contro l’AEK Atene, nel successo esterno nell’ultimo turno della League Phase di Champions League.